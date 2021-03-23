استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، في مقر الإمارة بجدة المشرف العام على الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم بالمنطقة محمد اللحياني، الذي سلّمه التقرير السنوي لأعمال الهيئة. واستمع الأمير خالد الفيصل إلى شرح عن محتوى التقرير؛ الذي يتضمن أعمال الهيئة في الوصاية على أموال القُصر الذين لا ولي ولا وصي لهم، وكذلك إدارة أموالهم وحفظ الديات والتركات المتنازع عليها، حتى ينتهي الإيجاب الشرعي فيها. من جانب آخر، استقبل الأمير خالد الفيصل رئيس القطاع الغربي لشركة المياه الوطنية المُكلف حديثاً المهندس محمد الزهراني. وهنأ الفيصل المهندس الزهراني بمناسبة تكليفه، سائلا الله له التوفيق في مهمات عمله.