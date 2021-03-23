استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز في مقر الإمارة بجدة، رئيس القطاع الغربي لشركة المياه الوطنية المُكلف حديثاً المهندس محمد الزهراني. وهنأ الأمير بدر بن سلطان المهندس الزهراني بمناسبة تكليفه، سائلا الله له التوفيق في مهمات عمله. من جهة ثانية، تسلم نائب أمير منطقة مكة المكرمة التقرير السنوي لأعمال فرع هيئة الإحصاء بالمنطقة خلال استقباله مدير فرع الهيئة بالمنطقة أسامة الصبحي. واستمع الأمير بدر بن سلطان إلى شرحٍ عن جهود الفرع خلال جائحة كورونا التي تم خلالها تسخير التقنية لتنفيذ أعمال الإحصاء في مختلف الجوانب، فيما قدّم الصبحي شكره لإمارة منطقة مكة المكرمة على دعمها لأعمال التعداد السكاني.