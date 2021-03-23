فاجأ الأمين العام لدارة الملك عبدالعزيز، الدكتور فهد السماري مهرجان الورد السادس عشر في الطائف بإعلان جائزة لتاريخ الطائف، وذلك خلال متابعته من الرياض للمهرجان عبر البث المباشر.وأعلنت مشرف مركز تاريخ الطائف الدكتورة لطيفة العدواني عن تخصيص السماري جائزة باسم دارة الملك عبدالعزيز، لأفضل دراسة لتاريخ الطائف وابتكار ودعم واستمرار صناعة الورد الطائفي. ويشارك في المسابقة كافة شرائح المجتمع من الطلاب والطالبات والباحثين والمهتمين بتاريخ الطائف وزراعة وصناعة الورد الطائفي. ويتم تسليم الابتكارات للجنة العلمية لتاريخ الطائف التي تشرف عليها الجامعة. وثمنت العدواني في حديثها لـ«عكاظ» هذه المبادرة، التي تضاف إلى مبادرات أعلنت في المهرجان، أبرزها تسليم عائلة حلواني وثائق قديمة ونادرة، مؤكدة أنه سيعلن عن الجائزة قريباً.