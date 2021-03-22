صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ على منح 89 مواطناً ومواطنة وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة، وذلك لتبرعهم بأحد أعضائهم الرئيسية سواء كان العضو من حيّ أو من متوفى دماغيًا.

وفيما يلي أسماء المتبرعين والمتبرعات ميدالية الاستحقاق:

أحمد بن عايد السريحي, أسامه بن عوضه الغامدي, إسماعيل بن عبدالله آل تيسان, الريم بنت ماهر آل سيف, أماني بنت مهدي العنزي, آمنة بنت علي الزغيب, أحمد بن محمد المشيقح, أمال بنت نايف السبيعي العنزي, أمل بنت علي بن رمال, إيمان بنت جديع القحطاني, بثينة بنت عبدالله السردي, تركي بن علي بن سرحان, تغريد بنت سعود الطريقي, ثريا بنت عون الحارثي, جمال بن عبدالكريم الشعلان, جوري بنت إبراهيم عسيري, حبيب بن حسين العساكر, حسام بن محمد عبدالجواد, حسن بن علي السفياني, حمد بن محمد الصعدي, حمدان بن حمود الحربي, خالد بن سبتي الغامدي, خالد بن ناصر الغامدي, رايد بن سليمان الشمري, رفيف بنت أحمد بغدادي, ساره بنت سالم البهدل, ساره بنت محمد الحربي, سعد آل خرصان الوادعي, سعود بن حميس الشراري, سعيد بن سعد القحطاني, سلام بن عبدالواحد آل غانم, سلطان بن مساعد الحربي, سلوى بنت يحي طروش, سناء بنت عبدالغني الحمدي, سند بن محمد آل حرشان, شذى بنت مفلح المعاوي, شفيق بن محمد الدهان, شمسه بنت عبدالله المالكي, صالح بن أحمد الزهراني, ضحى بنت محمد العبود, طيف بنت محمد الشمري, عامر بن سالم الظفيري, عبدالرحمن بن إبراهيم السبيعي, عبدالرحمن بن حسن عسيري, عبدالرحمن بن فرحان العنزي, عبدالعزيز بن سالم الرشيدي, عبدالله بن حسن السفياني, عبدالله بن خنين السميري, عبدالله بن سريع الدوسري, عبدالله بن عيد الزهراني, عبدالله بن محمد القحطاني, عبدالله بن محمد الزهراني, عبدالله بن نوار العتيبي, عدنان بن حسين العوامي, عفاف بن محمد الزبيدي, علي بن أحمد القرني, علي بن عبدالله الغادي, علي بن عبدالله آل منصور, علي بن علي الحارثي, علي عطية بن علي بكري, فاطمه بنت إبراهيم عكيرش, فاطمه بنت علي عسيري, فايز بن سعد الشهري, فهد بن أحمد العمري, فهد بن عيد الربيعي, فوزيه بنت أحمد المالكي, فيصل بن فهد بن دخيل, ليلى بنت صامل العتيبي, ماجد بن مد الله الشراري, مجدي بن غازي المطيري, محمد بن أحمد حامظي, محمد بن حسين حكمي, محمد بن سعد الدوسري, محمد بن عبدالله الحربي, محمد بن مسعد العمري, مروان بن عبدالحكيم المشيقح, منسي بن مبارك السلمي, منى بنت عائض القحطاني, منيره بنت حاجي المطيري, منيره بنت سعيد الدوسري, مها بن سالم المقيبل, نايف بن خميس الشمري, نوره بنت ناصر الوباري, هاني بن محمد الحارثي, هدى بنت حسان الغامدي, هيفاء بنت مدود القحطاني, وليد بن سلمان حدادي, ياسر بن ممدوح الرشيدي, يوسف بن عادل الدين.