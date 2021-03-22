أعلنت وزارة الصحة اليوم (الاثنين)، الانتهاء من أعمال الصيانة لتطبيق «صحتي»، إذ أصبح بإمكان المستخدمين الاستفادة من خدمات التطبيق الآن‬.

وكانت وزارة الصحة قد كشفت يوم الثلاثاء الماضي توقف خدمات تطبيق «صحتي» بشكل مؤقت، وقالت آنذاك عبر حساب «الصحة 937» في «تويتر»: خدمات تطبيق «صحتي» لا تتوفر الآن بشكل مؤقت، وذلك لإجراء بعض أعمال الصيانة. نشكر لكم تفهمكم.

وكان عدد من مستفيدي تطبيق «صحتي» قد أبلغوا وزارة الصحة بعدم تمكنهم من حجز المواعيد عبر التطبيق لتلقي التطعيم باللقاح المضاد لفايروس كورونا المستجد، إذ عللت الوزارة ذلك بوجود أعمال صيانة للتطبيق ما أدى لتوقف خدماته مؤقتا، قبل أن تعلن اليوم عودة خدماته مجددا.