ضمن جهود البنك الأهلي لدفع عجلة الابتكار في مجال المدفوعات في السوق السعودية، سيطلق البنك قريباً ولأول مرة في المملكة تطبيق نقاط البيع (Soft POS) على أجهزة الجوال، وتُعد هذه الخدمة المبتكرة من أحدث حلول التقنية المتقدمة للمدفوعات التي تُتيح آلية متطورة للدفع الإلكتروني عبر تحويل جوال التاجر إلى وسيلة قبول للمدفوعات كنقاط بيع.

ويأتي إطلاق البنك لهذه الخدمة المبتكرة بعد تصريحها فنياً من المدفوعات السعودية وبالتعاون مع شركة ممكن لخدمات مدفوعات التجار في إطار إستراتيجية البنك للتحول الرقمي وتوظيف التقنيات المبتكرة لاستحداث حلول دفع جديدة ضمن رؤيته بأن يكون الأول في المصرفية الإلكترونية والابتكار لمواكبته التطور في مجال أتمتة العمليات. ومن أبرز مزايا الخدمة تحويل جهاز المحمول القائم على نظام التشغيل أندرويد إلى جهاز نقاط بيع، توفير خدمة أسرع، دعم جميع بطاقات مدى الداعمة لخدمة مدى أثير المحلية والعالمية، وتوفير تقارير للعمليات ودعم خدمة استرداد المبالغ.

وتتماشى الخدمة الجديدة مع إستراتيجية البنك المركزي السعودي الهادفة إلى تعزيز الابتكار في قطاع الخدمات المالية في المملكة وتحقيق مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي في التوجه نحو مجتمع أقل اعتماداً على النقد، ما يساهم في توفير مختلف وسائل الدفع الحديثة والبديلة، التي بدورها توفّر خيارات أكثر لحاملي بطاقات الدفع عند التسوق، إلى جانب توفير الوقت والجهد عند الانتظار أمام أجهزة الصراف الآلي وتجنب حمل مبالغ مالية أثناء التسوق.

كما يدعم التطبيق تحول المملكة نحو اقتصاد أكثر رقمية، وتؤكّد هذه الإستراتيجية أهمية مفهوم المصرفية الذكية بالدفع والتحصيل الإلكتروني، وذلك ضمن إستراتيجية البنك بتقديم أحدث وأفضل حلول التكنولوجيا المالية (Fintech) وتعزيز المدفوعات الرقمية في المجتمع المحلي للارتقاء بتجربة العملاء من خلال تقديم حلول رقمية متطورة.

يُذكر أن أجهزة نقاط البيع الخاصة بالبنك الأهلي التجاري تتيح فرصاً متعددة للعملاء من الشركات والمؤسسات الفردية بتحصيل قيمة عمليات البيع آلياً وقبول بطاقات متعددة بكل سهولة وأمان.