ينظم مركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز للبحوث والدراسات البيئية والسياحية بجامعة الملك خالد مساء اليوم (الإثنين)، ندوة توعوية بعنوان «تثمين المياه»، وذلك تزامناً مع اليوم العالمي للمياه. وقالت مديرة المركز الدكتورة رحمة القثانين، إن هذه الندوة تأتي تزامناً مع اليوم العالمي للمياه، والذي انطلق تحت شعار «تثمين المياه». وأشارت إلى أن الندوة ستتضمن محاضرتين الأولى للدكتور سامي عبدالله بعنوان «تحديات المياه وسبل المواجهة»، والثانية بعنوان «المؤشرات البيولوجية لجودة المياه» للدكتورة آمال العياري، ويمكن دخول الندوة عن طريق الرابط التالي عند الساعة الثامنة مساءً https://us02web.zoom.us/j/81155630883?pwd=aTVKM2E2K3N4ZFRFS2pWdU5kekRtUT09.

كما أوضحت أن المركز سينظم ندوة توعوية أخرى، وذلك يوم الأحد القادم، بمناسبة أسبوع البيئة بعنوان «البيئة وصحة الإنسان»، يشارك فيها الدكتور سامي عبدالله، بورقة بعنوان «نحو بيئة صحية مستدامة»، والدكتورة أحلام آل سعيد، بورقة بعنوان «أثر التلوث البيئي على البيئة وصحة الإنسان»، ويلي ذلك الدكتور نبيل جوزيف بورقة عن «البيئة وصحة الإنسان»، والدكتور أبوبكر إدريس بورقة حول «التوصيف والرصد والتقييم البيئي للغبار العالق بمحافظة خميس مشيط وآثاره الصحية»، ويمكن الحضور والتسجيل من خلال الرابط: https://qrgo.page.link/2LY7g