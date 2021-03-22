أعلنت وزارة الصحة اليوم (الاثنين)، تسجيل 404 إصابة جديدة بفايروس كورونا في المملكة فيما تم تسجيل 387 حالة تعافي و 4 حالات وفاة.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 385424 حالة، من بينها 4012 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 595 حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 374799 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 6613 حالة وفاة.

ولمعرفة تفاصيل إجمالي توزيع حالات الإصابة والتعافي في المدن والمحافظات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، والإحصاءات اليومية عبر الرابط https://covid19.moh.gov.sa.