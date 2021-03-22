واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة اليمنية.وجرى خلال الفترة من 4 حتى 10 مارس 2021 ضخ 315.000 لتر من المياه الصالحة للشرب، وضخ 305.000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام، وتنفيذ 28 نقلة مخصصة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين، وإجراء 21 حملة للرش الضبابي لمكافحة الأوبئة، وتنفيذ حملة واحدة للنظافة، استفاد منها 8.400 فرد.من جهة ثانية، واصلت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية عبس بمحافظة حجة تقديم خدماتها العلاجية.وراجع العيادات خلال المدة من 4 حتى 10 مارس 2021 في عيادة الطوارئ 17 مستفيداً، وعيادة الباطنية 205 أشخاص، وعيادة التوعية والتثقيف 187 فرداً، وعيادة الصحة الإنجابية 15 حالة، ليبلغ إجمالي المستفيدين من العيادات 424 مستفيداً.وفي الخدمات المرافقة صُرفت الأدوية لـ225 فرداً، فيما راجع قسم الخدمات التمريضية 88 مريضاً، وقسم الإحالة الطبية 10 مستفيدين، كما نفذت 6 أنشطة للتخلص من النفايات.