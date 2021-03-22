تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله اتصالاً هاتفياً، أمس (الأحد)، من مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي.وجرى خلال الاتصال استعراض أهمية الالتزام بتطبيق المعايير الدولية للطاقة الذرية من أجل تحفيز النمو والتقدم لتحقيق التنمية المستدامة عالمياً، كما ناقش الجانبان أبرز المستجدات على الساحة الإقليمية والدولية.