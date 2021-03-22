بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برقية عزاء ومواساة لرئيس الانتقال رئيس الدولة في جمهورية مالي باه إنداو إثر نبأ العمل الإرهابي الذي وقع في منطقة تيسيت، وما نتج عنه من وفيات وإصابات.وقال الملك المفدى: «تلقينا نبأ العمل الإرهابي الذي وقع في منطقة تيسيت، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ ندين بأشد العبارات هذا العمل الإجرامي، لنشارك فخامتكم ألم هذا المصاب، مؤكدين وقوف المملكة مع جمهورية مالي وشعبها الشقيق، ومعربين لكم ولأسر المتوفين وللشعب المالي الشقيق عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجين للمصابين الشفاء العاجل، سائلين المولى عز وجل أن يجنب بلادكم وشعبها الشقيق كل سوء ومكروه».