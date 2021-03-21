رعى محافظ خميس مشيط خالد بن مشيط، فعالية اليوم العالمي «لمتلازمة داون»، بحضور وكيل المحافظة سلمان آل كاسي، التي نظّمها أولياء أمور المشاركين.

واشتملت الفعالية على عدة فقرات، وكلمات لأولياء الأمور، ثم تكريم أبناء هذه الفئة الغالية على المجتمع. وأوضح محافظ خميس مشيط، أن الهدف من إقامة فعالية اليوم العالمي لمتلازمة داون، هو تسليط الضوء على حقوق ذوي المُتلازمة، وإبراز مواهبهم ودمجهم في المجتمع، والعمل على تمكينهم وإيصال صوتهم إلى المجتمع، باعتبارهم فئات منتجة وشريكة في تنمية الوطن متى ما تمت تهيئة الظروف الملائمة لهم، مقدماً دعوته لجميع أفراد المجتمع لمشاركة هذه الفئة تطلعاتها وتوفير كافة الإمكانات والمساعدة لهم.