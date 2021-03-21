شدد أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز على تطبيق أنظمة حماية هوية المنطقة الزراعية السياحية، وأكد خلال تدشينه عبر الاتصال المرئي اليوم «أسبوع البيئة» تحت شعار «البيئة لنا ولأجيالنا»، عدم التهاون مع العابثين بخصائص الطبيعة ومدمري الغطاء النباتي، مثمناً مبادرات فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة وأمانة الباحة. وقال الأمير حسام: «بسم الله وعلى بركة الله، ندشّن أسبوع البيئة تحت شعار «البيئة لنا.. ولأجيالنا» بمنطقة الباحة متمنياً للجميع التوفيق ونتطلع إلى المزيد من المبادرات للمحافظة على الغطاء النباتي وحماية البيئة، كما نتطلع إلى المحافظة على هوية المنطقة الزراعية والسياحية بما يحقق التطلعات، مثمناً جهودكم وجميع مبادراتكم».

من جانبه أوضح مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة فهد بن مفتاح الزهراني عن عظيم شكره وتقديره لأمير المنطقة على تدشينه لأسبوع البيئة وذلك استمراراً لدعمه كافة الأعمال البيئية الهادفة والتي ترفع مستويات الوعي البيئي لدى كافة فئات المجتمع والقطاعات المختلفة، وتنشر المعرفة بأهم القضايا البيئية وتعزز السلوكيات الإيجابية تجاه البيئة بشكل عام تحفيزاً للالتزام البيئي ورفع حس المسؤولية لتصحيح السلوكيات الخاطئة بهدف الحفاظ على بيئة منطقة الباحة المتنوعة الجمال.

يذكر أن أسبوع البيئة يتمثل في برنامج توعوي، يتم تفعيله سنوياً في أول أسبوع من فصل الربيع، تحت إشراف وزارة البيئة والمياه والزراعة، وتتعاون الجهات الحكومية والقطاع الخاص وجمعيات البيئة للمشاركة في نشاطاته سنوياً منذ عام 1976 بمسمى أسبوع الشجرة، وأصدر مجلس الوزراء الموافقة على تحويل المسمى إلى «أسبوع البيئة» ضمن الإستراتيجية الوطنية للبيئة في 8 مايو 2018 بهدف توعية المجتمع بأهمية حماية البيئة والموارد الطبيعية والمحافظة عليها، لما لها من دور محوري في تحقيق التنمية المستدامة ورفاهية المجتمع والإسهام في تحقيق الأمن الغذائي وجودة الحياة، حيث تعمل وزارة البيئة والمياه والزراعة من خلال إستراتيجياتها وخططها ومبادراتها على تحقيق أعلى المستويات في المحافظة على البيئة والغطاء النباتي، والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، إضافة إلى تعظيم الاستفادة من المصادر المتجددة، والاعتماد على التقنيات الحديثة، لرفع الجودة وكفاءة الأداء في القطاعات كافة.