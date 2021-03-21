واسى وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، رئيس هيئة الصحفيين السعوديين خالد المالك في وفاة الصحفي والإعلامي عضو هيئة الصحفيين السعوديين محمد بن عبدالله الوعيل.

وقال القصبي في برقية بعث بها للمالك: «أتقدم لكم بخالص العزاء وصادق المواساة، داعياً الله جل شأنه أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته ويلهمكم الصبر والسلوان».

فيما عبر خالد المالك، باسمه ونيابة عن هيئة الصحفيين السعوديين، عن بالغ شكرهم وتقديرهم لوزير الإعلام المكلف على هذه اللفتة الكريمة غير المستغربة منه، التي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم، سائلاً الله العلي القدير أن يجعلها في ميزان حسناته.