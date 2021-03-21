أعلنت وزارة الصحة اليوم (الأحد)، تسجيل 367 إصابة جديدة بفايروس كورونا في المملكة فيما تم تسجيل 277 حالة تعافي و 7 حالات وفاة.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 385020 حالة، من بينها 3999 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 584 حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 374412 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 6609 حالة وفاة.

ولمعرفة تفاصيل إجمالي توزيع حالات الإصابة والتعافي في المدن والمحافظات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، والإحصاءات اليومية عبر الرابط https://covid19.moh.gov.sa.