ينطلق غدا (الإثنين) من قاعدة بايكونور في كازاخستان القمر السعودي «شاهين سات» والذي سيحمله على متنه صاروخ القضاء الروسي «سيوز 2».

وقد قامت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بتصنيع وتطوير القمر الصناعي شاهين سات بالشراكة مع وكالة space LINA الأمريكية، والذي يهدف إلى تقديم صور عالية الدقة للأرض من مدارات منخفضة بواسطة حمولتي تلسكوب ذي دقة عالية للغاية في التصوير، بالإضافة إلى تقديمه لنظام التعريف التلقائي لتتبع السفن البحرية بدقة عالية بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة.

يذكر أن موعد إطلاق الصاروخ الفضائي الذي سيحمل «شاهين سات»، كان مقررا أمس (السبت)، إلا أن وكالة الفضاء الروسية أجلت إطلاقه بعد اكتشافها زيادة في الجهد.