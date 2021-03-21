تفاجأ الكثير من مستخدمي تطبيق «توكلنا» ممن تعافوا من إصابتهم بفايروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، بتغير لون الباركود المخصص لحالتهم الصحية إلى الأخضر الغامق مع عبارة «محصّن متعافي» دون تلقيهم التطعيم بأي جرعة من اللقاحات المضادة للفايروس.

وتواردت الاستفسارات الكثيرة من المستخدمين على حسابي «الصحة 937» التابع لوزارة الصحة، و«توكلنا» عبر موقع «تويتر»، لمعرفة حقيقة الحالة الصحية الظاهرة في الباركود، إذ علقت «الصحة» بقولها: «في حال كانت هناك إصابة سابقة بالعدوى يعتبر تغير الحالة في التطبيق (محصّن متعافي) صحيحاً، وبعد 6 أشهر من الإصابة ستعود الحالة إلى «غير محصّن» حتى يتم تلقي جرعة واحدة من التطعيم».

من جانبه، أجاب تطبيق «توكلنا» بقوله: «الأخضر الغامق مع «محصّن متعافي» لمن تعافى من الإصابة (اللون البني إلى الأخضر) وتستمر 6 أشهر من تاريخ التعافي، ومع «محصّن» لمن أكمل جرعات اللقاح أو متعافٍ وحصل على الجرعة الأولى، ومع «محصّن جرعة أولى» لمن أكمل 14 يوما بعد الجرعة الأولى وتستمر حتى 3 أشهر من تاريخ الجرعة».

يذكر أن «الصحة» قد أكدت أن من ثبتت إصابته بفايروس كورونا المستجد بعد تلقيه التطعيم بالجرعة الأولى من اللقاح، فإنه يتم تأجيل الجرعة الثانية له وجدولتها إلى ما بعد 6 أشهر من التعافي، مشددة على أنه لا توجد مخاطر من أخذ اللقاح على الأشخاص المصابين بفايروس كورونا دون علمهم.