أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أمس، 7 مساجد مؤقتاً في 5 مناطق بعد ثبوت حالات إصابة بفايروس كورونا بين المصلين ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 41 يوماً 326 مسجداً، أعيد افتتاح 311 منها بعد الانتهاء من التعقيم.والمساجد المغلقة ثلاثة في منطقة الرياض وواحد في مناطق (الشرقية، الحدود الشماليه، نجران، عسير).وأشارت الوزارة إلى إعادة افتتاح 5 مساجد في مناطق (الرياض، المدينة المنورة، الباحة، تبوك، القصيم)، وذلك بعد اكتمال الإجراءات الاحترازية كافة من التعقيم والصيانة.