أكدت وزارة الصحة أمس (السبت) انتشار مراكز لقاح كورونا في كافة المناطق والمحافظات، وأن تطبيق «صحتي» أتاح للمواطنين والمقيمين سهولة حجز الموعد، ومعرفة أماكن المراكز المُقدمة للقاح، لافتةً الى أن اللقاحات المعتمدة في المملكة فعّالة وآمنة. في غضون ذلك، أعلنت الوزارة احصائية جديدة لمستجدات كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (382) حالة مؤكدة وتعافي (271) حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة (3916) منها (587) حالة حرجة.وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات بلغ (384653) حالة وبلغ عدد حالات التعافي (374135) حالة، فيما تم تسجيل (6) حالات وفاة ليصل إجمالي عدد الوفيات (6602) حالة كما تم إجراء (37402) فحص مخبري جديد.ونصحت «الصحة» الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات الفايروس.