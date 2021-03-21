أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاعتداء مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على مصفاة تكرير البترول في الرياض. وأكدت الخارجية الكويتية أن تكرار العمليات الإرهابية الحوثية تجاه المملكة هو تهديد مباشر لإمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي، وتحدٍ مباشر للقوانين الدولية والإنسانية.واستنكرت دولة الإمارات الاعتداء الجبان، وأشارت إلى أن استمرار الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية.من جانبها، وصفت مملكة البحرين الاعتداء على المصفاة، بالعمل العدائي الممنهج وانتهاك متواصل من الحوثيين للقانون الدولي الإنساني.كما أعربت دولة قطر عن إدانتها بأشد العبارات الاعتداء الذي تعرضت له مصفاة تكرير البترول بالرياض. واعتبرت الخارجية القطرية أن استهداف المنشآت والمرافق الحيوية بالعمل التخريبي المنافي لكل الأعراف والقوانين الدولية. وشجبت مصر استهداف مليشيا الحوثي الإرهابية المصفاة وأكّدت الخارجية المصرية رفضها الكامل لاستمرار الاعتداءات التخريبية الجبانة، التي تُمثل تهديداً مباشراً لأمن واستقرار المملكة وشعبها ولأمن واستقرار إمدادات الطاقة.وأدانت السودان الهجوم الحوثي الإرهابي، مؤكدة وقوفها إلى جانب المملكة ضد كل التهديدات التي تطول أراضيها وتهدد سلامة مواطنيها.وشددت الأردن على موقفها الدائم إلى جانب المملكة في وجه كل ما يهدد أمنها وأمن شعبها واصفة الاعتداء بالإرهابي الجبان. وفي اليمن قالت الخارجية اليمنية إن هذه الأعمال الإرهابية والتخريبية لا تستهدف المملكة وحدها وإنما تهدد أمن واستقرار إمدادات الطاقة في العالم وتأتي امتداداً لجرائم المليشيات الحوثية وتحد صارخ للقانون الدولي الإنساني يتطلب تحرك المجتمع الدولي؛ لردع هذه الجرائم الإرهابية ووضع حد لها.وأدانت جمهورية جيبوتي بشدة تعرض مصفاة تكرير البترول في الرياض للاعتداء، وأكدت على لسان سفيرها في الرياض ضياء الدين سعيد بامخرمة، أن الأعمال الإرهابية والتخريبية لا تستهدف المملكة وحدها وإنما تستهدف أمن واستقرار إمدادات الطاقة في العالم.في غضون ذلك، أدانت أفغانستان بأشد العبارات الاعتداء الإرهابي الذي تعرّضت له المصفاة وجددت وقوفها وتضامنها مع المملكة ضد كل ما يمسّ أمنها واستقرارها.