أعلن تطبيق «توكلنا» الإجراءات المتبعة للقادمين من السفر من خارج المملكة، سواء لمن كانت حالته الصحية توضح أنه «محصّن» أو «غير محصّن».

وكشف التطبيق أن القادم من السفر من خارج المملكة وهو «محصّن» حسب الحالة الصحية في «توكلنا»، لا تُطبق عليه الإجراءات الاحترازية الخاصة بالقادمين من السفر.

وأكد أنه في ما يخص القادم من خارج المملكة وهو «غير محصّن» حسب «توكلنا»، فيلزمه خلال 8 ساعات من الوصول التسجيل والدخول في «توكلنا» وتحديد مكان السكن، وتطبيق حجر منزلي حسب تصنيف وزارة الصحة للدولة القادم منها، وذلك في السكن المسجل في «توكلنا»، وعمل الفحوصات اللازمة لمن عمره 7 سنوات وأكثر.

وكان تطبيق «توكلنا» قد أفاد في وقت سابق بأن مدة العزل التي يخضع لها الشخص القادم من خارج المملكة تُحدَّد على حسب لون الباركود الظاهر في التطبيق وتصنيف دولة القدوم، مبينا أن تصنيف الدول متوسطة الخطورة وبائياً أو مرتفعة الخطورة وبائياً يكون من قبل وزارة الصحة.

وكشف التطبيق أن اللون الأزرق يظهر للقادم من دولة ليست ضمن الدول الموبوءة، ويلزمه خلال 8 ساعات من الوصول تحديد مكان السكن حسب تصنيف وزارة الصحة للدولة القادم منها، وتطبيق حجر منزلي في السكن المسجل في «توكلنا» طوال الفترة المحددة (7 أيام)، أو إجراء فحص عبر «توكلنا» بعد 48 ساعة من الوصول وظهور النتيجة سلبية وتحول الحالة الصحية للأخضر، وعند إتمام متطلبات الحجر المنزلي وإكمال المدة (7 أيام) أو ظهور نتيجة فحص سلبية وتحول الحالة الصحية من «قادم من السفر» (باللون الأزرق) إلى «لم تثبت إصابته» (باللون الأخضر) يمكن للقادم من السفر من دولة غير موبوءة الخروج وممارسة الحياة الطبيعية.