ضمن فعاليات برنامجها الأسبوعي الذي تستضيف خلاله نخبة من قادة القطاعين العام والخاص، استضافت كلية إدارة الأعمال بجامعة اليمامة مساء (الخميس) 18 مارس 2021م، رئيس اللجنة التوجيهية بوزارة المالية عبدالعزيز الفريح، في حديث ثري وماتع مع طلبة الدراسات العليا بالجامعة عن «صناعة القادة».

وفي مستهل اللقاء، رحب عميد كلية إدارة الأعمال الدكتور عبد العزيز الوذناني بالضيف، وشكره على تلبية الدعوة لمشاركة أبنائه وبناته طلبة الدراسات العليا بخبرته وتجاربة الثرية في كل من القطاعين العام والخاص، والتي تمتد لأكثر من ثلاثة عقود حافلة بالإنجازات المهنية والشخصية المثمرة والمتميزة.

وفي حديثه، استعرض الفريح أبرز الصفات الضرورية للقيادات الفاعلة والتي يمكن تلخيصها في الشغف، والإيمان بتحقيق الأهداف، والتفكير خارج الصندوق، وتحويل المستحيل إلى ممكن، والتوازن بين العمل ومتطلبات الحياة الأخرى، والقيم وهي الحصن المنيع لضمان استدامة الإنجاز والتميز، وتمكين المحيطين به وتشجيعهم على النجاح.

وتطرق رئيس اللجنة التوجيهية بوزارة المالية في حديثه مع طلبة الدراسات العليا إلى برنامج التحول في وزارة المالية والمنجزات التي تم تحقيقها خلال خطة التحول الوطني وصولاً إلى 2019م الذي أسماه عام الاستقرار، وعام 2020م وهو عام الانطلاق إلى الاستدامة في الأداء، وتحدث عن الاستثمار في إعداد الكفاءات الوطنية المدربة من خلال برنامجي سفراء الميزانية وتأهيل المتميزين لخدمة الوطن الغالي.