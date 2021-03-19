تطلق المملكة القمر الصناعي السعودي الـ17 غداً (السبت) لتستمر في ريادة العالم العربي لقطاع الفضاء.



ويُعد القمر الصناعي السعودي «شاهين سات» جيلاً جديداً من الأقمار الصناعية ذات الأحجام الصغيرة، ويتضمن حمولة تلسكوب ذي دقة فائقة للتصوير.



وتتمثل مهمة القمر بالتصوير الأرضي بدقة فائقة وتتبع السفن البحرية عبر توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة.



ويتميز «شاهين سات» الذي تم تطويره وتصنيعه خلال فترة زمنية قصيرة، بدقة تصوير تصل إلى 0.9 متر، ووزن لا يتجاوز 75 كيلو، وأبعاد تصل إلى 56 * 56 * 97 سم.



ويعد هذا الإنجاز الوطني نتاجاً للدعم الكبير الذي يحظى به قطاع البحث والتطوير والابتكار في المملكة من قِبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان.



وأسهم إطلاق الأقمار الصناعية السعودية في بناء قواعد بحثية وبنى تحتية متقدمة في مجال الاستشعار والاتصالات الفضائية والأبحاث العلمية، لخدمة عدد من القطاعات في المملكة.



وعملت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية على تطوير وتصنيع القمر الصناعي «شاهين سات» بمشاركة شركة LINA Space الأمريكية، والذي يقدم صوراً ذات دقة عالية للأرض من المدارات المنخفضة بواسطة حمولتي التلسكوب ذي الدقة الفائقة للتصوير، ونظام التعريف التلقائي لتتبع السفن البحرية.