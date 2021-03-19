علمت «عكاظ» أن وزارة الصحة تتجه بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه إلى إيصال نسبة متلقي لقاح كورونا في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة إلى 60%؜ على الأقل وذلك قبل الأول من شهر ذي الحجة من العام الهجري الحالي.



ووضعت الوزارة بالتنسيق مع برنامج التحول الوطني خطتها الصحية لحج هذا العام والتي اشترطت فيها تلقي كافة العاملين والمكلفين بالعمل في حج هذا العام على جرعتي لقاح كوفيد 19 المعتمد في المملكة.



كما اشترطت تلقي حجاج الداخل على جرعتي اللقاح المعتمد داخل المملكة وذلك قبل الأول من شهر ذي الحجة من العام الحالي.



وتتجه وزارة الصحة إلى إلزام كافة حجاج الخارج بالحصول على جرعتي لقاح معتمد من منظمة الصحة العالمية لكوفيد 19 على أن تكون الجرعة الثانية منه قبل وصول الحاج إلى المملكة بأسبوع واحد، مع ضرورة حصول الحاج على فحص مخبري معتمد وسلبي لفايروس كورونا قبل 72 ساعة من وصوله إلى المملكة، كما ستلزم الوزارة كافه الحجاج بالخضوع إلى حجر طبي لمدة 72 ساعة تتخللها إعاده الفحص المخبري الخاص بفايروس كورونا من جهة معتمدة يتعاقد معها مقدم الخدمة الميدانية للحجاج.



وأشارت الوزارة في خطة الضوابط الصحية الخاصة بحج 1442 هـ إلى ضرورة الالتزام بارتداء الكمامات لجميع الحجاج والعاملين والحرص على التباعد المكاني في السكن وعند التنقل بما لا يقل عن مسافة متر ونصف بين الشخص و الآخر، وكذلك جدولة حركة تدفق حشود الحجيج إلى مجموعات بحيث لا تتجاوز المجموعة الواحدة أكثر من 100 حاج فقط، مع تحديد مدة البقاء في مناطق الحج المختلفة.



فيما تتجه الوزارة إلى استثناء الفئات الأكثر عرضة من الترشح للحج واقتصار الفئات العمرية على ما بين (18 إلى 60) سنة فقط.