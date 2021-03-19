عقب توجيه النيابة العامة، علمت «عكاظ» عن القبض على 4 أشخاص إثر الاعتداء على مركبة مواطن في الطريق العام، وجرى إحالتهم للدائرة المختصة بالنيابة العامة للتحقيق معهم.

وكان مصدر مسؤول بالنيابة العامة أوضح أمس (الخميس) أنه بناء على الفيديو المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي، الذي يظهر محتواه قيام مجموعة من الشباب، بعمل إيماءات مشينة وبذيئة لقائد مركبة يسير بمحاذاة مركبتهم على الطريق، ومن ثم الاعتداء عليه بكسر الزجاج الجانبي لمركبته بحسب بلاغ المجني عليه، فقد وجهت النيابة العامة بالقبض والتحقيق مع أطراف الواقعة كافة، وتطبيق النظام بحق المتورطين.