شارك وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة عبر حسابه على موقع تويتر قصة مؤلمة لشخص رفض موعد والده للتطعيم باللقاح المضاد لكورونا المستجد "كوفيد-19"، بسبب الشائعات، ما أدى إلى وفاة والده بعد إصابته بالفايروس.وقال وزير الصحة في تغريدته: "‏مرت بي قصة آلمتني كثيراً، لشخص توافر موعد لوالده للحصول على اللقاح منذ فترة، وبسبب الانسياق خلف الشائعات رفض الموعد؛ ليتوفى والده بعدها بسبب إصابته بالفايروس".وأضاف وزير الصحة: "تمنيت بعدها لو أستطيع أن أقنع كل شخص بنفسي، ومازلت أحاول جهدي.. لكل فرد.. أرجوك من القلب #خذ_الخطوة خذ اللقاح".وكان وزير الصحة قد أعاد تغريد للإعلامي حاتم المسعودي الذي ذكر القصة ونسبها لزميل له.