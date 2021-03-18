تعتزم أمانة منطقة عسير توزيع الدفعة الثانية للمواطنين الذين تقدموا بطلب منحهم في أمانة المنطقة بمدينة أبها، من المشاركين ضمن القوات السعودية المرابطة في سوريا والأردن، وذوي الشهداء والمصابين والأشخاص الصادرة لهم أوامر صريحة بالمنح، وكذلك المشاركين في تطهير الحرم المكي الشريف بناءً على ما صدر من توجيهات من المقام السامي، وبمتابعة أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال. وقال أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، إن الأمانة تعتزم البدء في إجراءات القرعة العلنية لمنح 585 مواطناً، لمن صدرت لهم أوامر ملكية تقتضي بمنحهم أراضي من المرابطين ضمن القوات السعودية في سوريا والأردن أو ذوي الشهداء والمصابين أو أصحاب المنح الصريحة، وذلك بالقرعة التي تقرر موعدها اعتباراً من يوم الأحد الموافق 15/ 8/ 1442هـ. وأوضح الحميدي أنه سيتم توزيع المنح بنظام القرعة العلنية، فيما سيتم تقسيم الممنوحين إلى دفعات بحيث تكون كل دفعة 20 شخصاً، حسب أولوية تقديم الطلب وستكون بداية التوزيع على النحو التالي:

1ـ المجموعة الأولى، في يوم الأحد الموافق 15 / 8 / 1442 هـ، للشهداء والمصابين والمشاركين في تطهير الحرم، وأصحاب الأوامر السامية الصريحة حيث المجموع الكلي 85 شخصاً، وسيبدأ التوزيع من الساعة 9 صباحاً، وسيسحب لكل نصف ساعة 20 شخصاً حسب الترتيب.

2ـ المجموعة الثانية في يوم الإثنين الموافق 16/ 8 / 1442هـ للأفراد المشاركين في القوات السعودية في الأردن وسوريا بدءًا من الساعة 9 صباحاً، وسيسحب من الرقم 1 إلى 125 حسب الترتيب، وسيتم السحب لكل نصف ساعة 20 شخصاً.

3ـ المجموعة الثالثة في يوم الثلاثاء الموافق 17 / 8 / 1442هـ، بدءًا من الساعة 9 صباحاً، وسيتم السحب من رقم 126 إلى الرقم 253 حسب الترتيب، وسيكون السحب لكل نصف ساعة 20 شخصاً.

4- المجموعة الرابعة في يوم الأربعاء الموافق 18 / 8 / 1442 هـ، بدءًا من الساعة 9 صباحاً، وسيتم السحب من رقم 254 إلى الرقم 381 حسب الترتيب، وسيكون السحب لكل نصف ساعة 20 شخصاً.

5- المجموعة الخامسة في يوم الخميس الموافق 19 / 8 / 1442هـ، بدءًا من الساعة 9 صباحاً، وسيتم السحب من رقم 382 إلى الرقم 500 حسب الترتيب، وسيكون السحب لكل نصف ساعة 20 شخصاً.

ونوّهت أمانة عسير، بأن اللجنة ستقوم بالسحب للجميع بالقرعة العلنية في مقر الساحة الشعبية بجوار مبنى الجوازات سابقاً، موضحةً أن من يحضر سيقوم بالسحب عن نفسه أو وكيل عنه بموجب وكالة تخوله بالسحب، مؤكدة أن من لم يحضر فستقوم اللجنة بالسحب عنه، كما أكدت اللجنة ضرورة إحضار نسخة واضحة من الهوية الوطنية، مسجل عليها رقم الجوال، مهيبة بجميع الحضور والقائمين بالالتزام التام بالإجراءات الاحترازية المتبعة حسب التعليمات، والحرص على وجود تطبيق توكلنا، والحضور في الأوقات المحددة حسب ماهو موضح مُسبقاً.