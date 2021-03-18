ضمن مشروعات المشهد الحضري في منطقة عسير، قامت أمانة المنطقة متمثلة في إدارة التحسين والتجميل، بتطوير قلعة «شمسان» لتكون معلماً سياحياً تحتضنه مدينة أبها وذلك عن طريق بناء الجدران الحجرية، ورصف مسارات المشاة، وإنارة القلعة، وإعادة سفلتة الطرق المحيطة بها، وتنظيم المواقف، بتكلفه قاربت 3 ملايین ریال.
وكانت تُستخدم القلعة قديماً، كحصناً عسكريا فعالاً في إغلاق الطريق أمام أي هجوم يُداهم المدينة من الناحية الشمالية، حتى خرج الأتراك من عسير عام 1337-1918م.
وقلعة شمسان عبارة عن بناء كبير مستطيل الشكل تبلغ مساحته 90 م*30 م، ولها 3 أبراج، ومدخل رئيسي في الجهة الغربية، ويطل على المدينة بعرض 4 أمتار، بينما في الداخل يوجد فناء مستطيل تفتح عليه جميع الغرف والمرافق.
وكانت تُستخدم القلعة قديماً، كحصناً عسكريا فعالاً في إغلاق الطريق أمام أي هجوم يُداهم المدينة من الناحية الشمالية، حتى خرج الأتراك من عسير عام 1337-1918م.
وقلعة شمسان عبارة عن بناء كبير مستطيل الشكل تبلغ مساحته 90 م*30 م، ولها 3 أبراج، ومدخل رئيسي في الجهة الغربية، ويطل على المدينة بعرض 4 أمتار، بينما في الداخل يوجد فناء مستطيل تفتح عليه جميع الغرف والمرافق.