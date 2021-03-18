تفقد وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة عددًا من المنشآت الصحية في منطقة حائل، واطلع على سير أعمال عدد من المشاريع والبرامج، يرافقه سعادة مدير عام الشؤون الصحية الدكتور فرحان الشمري، والرئيس التنفيذي لتجمع حائل الصحي الدكتور عبد العزيز الحميضي، اليوم الخميس (18 مارس 2021).

وزار مركز المنتزه الشرقي الصحي، حيث كان في استقباله أعضاء مجلس إدارة تجمع حائل الصحي، واستمع إلى شرح موجز عن مشروع تطوير مبنى المركز وفق مشروع الوزارة بالتعاون مع صندوق العليا للتنمية المحلية، والذي يهدف إلى تحسين هوية مراكز الرعاية الصحية ضمن 5 مراكز أخرى، كما تجول وزير الصحة على عيادات المركز، واستمع إلى شرح من قيادات تجمع حائل الصحي عن برنامج ملف المريض الإلكتروني، وبرنامج الرعاية الصحية المطورة، وبرنامج طبيب لكل أسرة، إضافة إلى سير برنامج نموذج الرعاية الصحية.

وانتقل وزير الصحة بعد ذلك إلى مستشفى الولادة والأطفال، حيث دشن معاليه قسم جراحة اليوم الواحد، ووحدة فحص الرحم بالصبغة المستحدث في قسم الأشعة، وقاعة الدكتور مقبل الجنفاوي التدريبية، واللوحة الرئيسية لبيانات المستشفى.

وتوجه وزير الصحة بعد ذلك إلى مقر تجمع حائل الصحي حيث كان في استقباله رئيس مجلس الإدارة المهندس عبد الله بن إبراهيم الرخيص، وأعضاء المجلس الدكتور أحمد أبو عباة، والأستاذ عبدالعزيز المتعب الرشيد، والأستاذ سعود السبهان، حيث بدأت الزيارة باجتماع أعضاء المجلس، واطلع وزير الصحة بعد ذلك على تجهيزات مركز القيادة والتحكم في التجمع، ثم عقد اجتماعًا موسعا مع مجلس الإدارة والمجلس التنفيذي لتجمع حائل الصحي، تم فيه مناقشة الخطط والأعمال التي سيتم تنفيذها خلال الفترة القادمة.