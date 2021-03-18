بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة لدولة السيدة سامية حسن نائبة رئيس جمهورية تنزانيا المتحدة، في وفاة رئيس تنزانيا.

وقال الملك: «علمنا بنبأ وفاة الرئيس الدكتور جون بومبي جوزيف ماقوفولي رئيس جمهورية تنزانيا المتحدة، ونبعث لدولتكم ولأسرة الفقيد الراحل ولشعب جمهورية تنزانيا المتحدة الصديق بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجين ألا تروا سوءاً أو مكروهاً».

كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، برقية عزاء ومواساة لدولة السيدة سامية حسن نائبة رئيس جمهورية تنزانيا المتحدة، في وفاة رئيس تنزانيا.

وقال ولي العهد: «تلقيت نبأ وفاة الرئيس الدكتور جون بومبي جوزيف ماقوفولي رئيس جمهورية تنزانيا المتحدة، وأعرب لدولتكم ولأسرة الفقيد الراحل كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجياً لكم دوام الصحة والسلامة من كل سوء ومكروه».