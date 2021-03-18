دشن أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، حزمة مشاريع وبرامج في مستشفى الملك سلمان التخصصي، بحضور نائبه الأمير فيصل بن فهد بن مقرن، ووزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، اليوم (الخميس) الموافق (18 مارس 2021).



وفور وصول أمير منطقة حائل إلى مستشفى الملك سلمان التخصصي، كان في استقباله وزير الصحة، وعدد من قيادات القطاع الصحي، حيث دشن أمير حائل مختبر اضطرابات النوم، ووحدة اليوم الواحد لعمليات القسطرة القلبية، ووحدة الأشعة التداخلية، ووحدة تحضير العلاجات الكيماوية.



وقد غادر أمير حائل بعد ذلك إلى قصر أجا يرافقه نائبه، ووزير الصحة، والمدير العام للشؤون الصحية في المنطقة، وأعضاء مجلس إدارة تجمع حائل الصحي.



كما دشن أمير حائل التحول المؤسسي لمديرية الشؤون الصحية RHD2.0، ثم رعى أمير حائل توقيع عقد مشروع استكمال مستشفى حائل العام، وتوقيع عدد من الاتفاقيات لتجمع حائل الصحي مع تجمع الرياض الصحي الثاني، ومستشفى الملك فيصل التخصصي، وجامعة حائل، وصندوق العليا، وشركة مبادلة بالتعاون مع شركة الحلول الدفاعية.