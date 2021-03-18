ضبطت لجنة ترأستها وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف، وعضوية الأمانة والشرطة ومديرية الصحة ومكتب وزارة التجارة والاستثمار، حظائر مخالفة للنظام تبيع حليب الإبل على الطرقات العامة.

وأوضح المهندس هاني القاضي مدير المكتب، إنه تم تنفيذ جولات تفتيشية رقابية استهدفت بائعي حليب الإبل على الطرقات والأسواق، لحصر المخالفين وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحقهم، إذ تمت إزالة الحظائر المخالفة، مشيراً إلى أن تلك الجولات تهدف للقضاء على ظاهرة انتشار بيع الحليب بالشكل العشوائي، الذي قد يكون سبباً في نقل كثير من الأمراض الخطيرة من الحيوان إلى الإنسان (الأمراض المشتركة)، مما يشكّل خطورة على الصحة، خصوصاً في ظل انعدام نظافة الأماكن والأوعية التي يتم بيع الحليب فيها، ما يتطلب تشديد الرقابة الصحية، وضبط ممارسة ذلك النشاط العشوائي.