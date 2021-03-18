تلبية للدعوة الواردة من مجلس وزراء الصحة العرب، إلى البرلمان العربي للمشاركة في اجتماع الدورة الرابعة والخمسين لمجلس وزراء الصحة العرب، الذي عقد افتراضياً، وبناء على قرار رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، شاركت رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب بالبرلمان العربي الدكتورة مستورة بنت عبيد الشمري في هذا الاجتماع.

وخلال المناقشات، ألقت الدكتورة الشمري مداخلة باسم البرلمان العربي، أعربت فيها عن تقدير البرلمان العربي لجهود الدول العربية، وخاصة الجهود التي تبذلها وزارات الصحة لمواجهة جائحة فايروس «كورونا» المستجد.

وأكدت في مداخلتها على مشاطرة البرلمان العربي لمجلس وزراء الصحة العرب الاهتمام بتوصيات اللجان الفنية الاستشارية في ما يتعلق بموضوعات الصحة والبيئة، والتشريعات الصحية، وتعزيز خدمات التمريض، وخدمات نقل الدم، وكذلك اعتماد الاستراتيجية العربية بشأن إتاحة خدمات الصحة العامة في سياق اللجوء والنزوح في المنطقة العربية، فضلاً عن إعداد مشروع قانون عربي استرشادي لحماية ودعم حقوق كبار السن، وكذلك الاستراتيجية العربية لموازنة صديقة للصحة.

وشددت الدكتورة الشمري في مداخلتها على اهتمام البرلمان العربي وشروعه في إعداد تقرير متكامل عن «جهود الدول العربية في مواجهة جائحة فايروس كورونا المستجد: النتائج والدروس المستفادة»، إضافة إلى رؤية برلمانية للتداعيات الاقتصادية والاجتماعية للجائحة وتأثيرها على المجتمعات العربية. وفي ختام مداخلتها، قدمت الدكتورة الشمري بعض المقترحات العملية التي تعكس رؤية البرلمان العربي، ومنها الدعوة إلى إنشاء منظمة عربية للصحة تكون تابعة لمجلس وزراء الصحة العرب، تتولى كافة الأمور المتعلقة بالصحة في الدول العربية وتقدم البيانات والمعلومات الموثوقة والمعتمدة، بدلاً من الاعتماد على منظمة الصحة العالمية، وكذلك إنشاء بنك ومنصة إلكترونية للتجارب العربية الناجحة في التصدي لجائحة كورونا، فضلاً عن توجيه المزيد من الدعم المالي لتمويل الأنشطة البحثية والعلمية والطبية للجهود العربية في مجال التوصل إلى لقاحات فعالة في مواجهة الأوبئة، والاستعداد لأية تحديات صحية مستقبلية.