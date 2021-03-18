أنجز 1490 عاملاً وعاملة بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي أعمال تنظيف المسجد النبوي وسطحه والساحات الخارجية والمرافق وتهيئتها للزائرين والمصلين أثناء وبعد الموجة الغبارية التي شهدتها المدينة المنورة خلال الأيام الماضية.وشملت أعمال التنظيف تشغيل 25 معدة غسيل مخصصة لغسل وتنظيف ساحات المسجد النبوي إضافة إلى 5 معدّات لتنظيف السطح والمسجد من الداخل مع تكثيف وزيادة برامج التطهير والتعقيم لجميع الأرضيات والأسطح داخل المسجد النبوي والتوسعات والساحات ودورات المياه بمواد تطهير وتعقيم صديقة للبيئة لتفادي تراكم الأتربة والغبار.