أكدت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات (إحكام) التي تتبع الهيئة العامة لعقارات الدولة عدم وجود استثناءات لأي منطقة من مناطق المملكة في ما يتعلق بطلبات تملك العقارات. وبيّنت الأمانة في ردها على الأسئلة الشائعة في منصة إحكام أن لجان النظر تقف على جميع الطلبات حسب الشروط المعلنة ولا توجد استثناءات لأي منطقة، مشيرةً إلى أن فرز جزء من المساحة بصك حجة الاستحكام من خلال مبايعات من اختصاص المحاكم وأن «إحكام» تعمل على إثبات التملك وليس من اختصاصها إصدار صكوك بدل فاقد.وأوضحت الأمانة العامة للجان النظر في طلب تملك العقارات أن النظر في طلبات التملك يكون من خلال الوثائق والمستندات الداعمة للطلب لتتم دراسته والبت فيه، وفي حال وجود نواقص يفاد صاحب الطلب لاستكمال النواقص والتعديل، ولا يلزم وجود وكالة عند تقديم طلب لورثة ويكتفى بتقدم أحدهم للمنصة مع تقديم حصر الورثة.