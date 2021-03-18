شهدت حالات كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ارتفاعا مضطردا في الإصابات والوفيات مقارنة باليوم السابق. وأعلنت وزارة الصحة إحصائية جديدة لمستجدات (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (393) حالة مؤكدة، وتعافي (231)، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (3553) منها (566) حالة حرجة. وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (383499) حالة، وعدد حالات التعافي (373361) حالة، كما تم تسجيل (7) حالات وفاة، ليصل إجمالي الوفيات في المملكة إلى (6585) حالة وإجراء (50403) فحوصات مخبرية جديدة. وكانت حالات اليوم سجلت 354 حالة، وتعافي 204، و5 وفيات. وتصدرت الرياض حالات أمس (الأربعاء) بـ 144، الشرقية 80، مكة المكرمة 70، الشمالية 25، حائل 16، القصيم 16، والمدينة المنورة 13، وجاءت نجران في آخر القائمة بحالتين.