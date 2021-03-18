استمع مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، في الإمارة بجدة أمس (الأربعاء)، خلال استقباله قائد القوة الخاصة للأمن البيئي بالمنطقة المكلّف حديثاً العقيد طالع الشهري، لشرح من العقيد الشهري عن مهام القوات الخاصة للأمن البيئي ومسؤولياتها ودورها في حماية مقدرات الوطن البيئية والعناية بها من خلال إنفاذ الأنظمة البيئية والمراقبة الأمنية وضبط وردع المخالفين، وكذلك تحقيق الالتزام البيئي للأفراد والمؤسسات والمشاركة في حالات الطوارئ البيئية.ونوه العقيد الشهري بدعم ومتابعة أمير منطقة مكة لجميع أعمال القوة الخاصة للأمن البيئي بالمنطقة.من جهة ثانية، استقبل الأمير خالد الفيصل، في الإمارة بجدة، قائد قاعدة الملك عبدالله الجوية بالقطاع الغربي المعُين حديثاً اللواء الطيار ركن عبدالله الزهراني. وهنأ اللواء الزهراني بمناسبة تعيينه، وثمن اللواء الزهراني دعم وتوجيه الأمير خالد الفيصل.