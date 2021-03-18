اطلع نائب امير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز على مهام القوات الخاصة للأمن البيئي ودورها في حماية مقدرات الوطن البيئية والعناية بها من خلال إنفاذ الأنظمة البيئية والمراقبة الأمنية وضبط وردع المخالفين، وتحقيق الالتزام البيئي للأفراد والمؤسسات والمشاركة في حالات الطوارئ البيئية. جاء ذلك لدى استقباله قائد القوة الخاصة للأمن البيئي بالمنطقة المكلّف حديثاً العقيد طالع الشهري.من جانب آخر، استقبل الأمير بدر بن سلطان، قائد قاعدة الملك عبدالله الجوية بالقطاع الغربي المعُين حديثاً اللواء الطيار ركن عبدالله الزهراني، كما استقبل قائد قوة أمن المنشآت بالمنطقة المُعين حديثاً العميد بالخير القرني.واطلع نائب أمير منطقة مكة المكرمة لدى استقباله رئيس مجلس أمناء جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالفتاح مشاط، ورئيس الجامعة الدكتور عبدالرحمن اليوبي على الخطط المستقبلية للجامعة ودورها في التنمية من خلال الأبحاث والدارسات، إلى جانب التوسع في التخصصات التي تتواءم ومتطلبات سوق العمل.