أكد عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المنيع لـ«عكاظ» أنه لا يؤيد دعوات بعض السيدات في مواقع التواصل الاجتماعي بتوظيفهن بمهنة «القصاص»، وأنهن ينتظرن فتوى شرعية بجوازها للسيدات.وأوضح أن مهنة القصاص لا تنفع لهن، إذ تحتاج إلى رباطة جأش وضعف عاطفة، وهذه الصفات غالباً تفتقدها المرأة.وقال الشيخ المنيع: «لا ينبغي أن يعطى هذا الأمر للمرأة لأنها هي نفسها قد يصل بها الحال إلى أن تنهار في حال قيامها بواجبها، وبناء على هذا فلا يقوم بالقصاص إلا رجال قلوبهم صخرية».