تقدم محافظ محايل المكلف علي بن إبراهيم الفلقي المصلين في مقبرة الكابي ببني ثوعة التابعة لمحافظة محايل مساء اليوم (الأربعاء)، يرافقه مدير شرطة محايل العميد مبارك بن محمد القحطاني وعدد من القيادات الأمنية، وبعض منسوبي القوات المسلحة والمشايخ والاهالي، للصلاة على شهيد الواجب الجندي عبدالرحمن علي أحمد بدوي الثوعي، أحد منسوبي القوات المسلحة الذي لقي ربه وهو يذود عن الدين والوطن في الحد الجنوبي.

ونقل الفلقي تعازي القيادة الرشيدة لذوي الشهيد، وتعازي أمير منطقة عسير سائلا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان. فيما أكد والد وإخوان وأقارب الشهيد أنهم فداء لتراب الوطن الغالي.