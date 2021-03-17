انطلقت اليوم حملة التطعيم بلقاح فايروس كورونا للمستفيدين بمراكز التأهيل الشامل ودور كبار السن ودور التربية للأيتام. وتقدم هذه الحملة من قبل فرق وزارة الصحة وبالتنسيق مع فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، إذ قدم فريق طبي لقاح فايروس كورونا اليوم لعدد من أيتام دار التربية الاجتماعية بالنعيم وتشمل هذه الحملة دور التأهيل الشامل لذوي الإعاقة ودور الرعاية الاجتماعية للمسنين والمسنات ودور التربية للأيتام وجميع الدور الايوائية بالمنطقة. وتأتي هذه الخطوة لكونهم ضمن الفئات المستهدفة وذات الأولوية في الحصول على اللقاح.

وبالختام قدم مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة فهد بن رقوش شكره وتقديره لوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والنائب للتنمية لحرصهم واهتمامهم بهذه الفئات وامتدادا لجهودهم المبذولة لمواجهة جائحة كوفيد ١٩ خلال المراحل السابقة.

كما شكر منسوبي وزارة الصحة وكوادرها الطبية والإدارية، لتقديمهم العلاج والعناية بالمرضى منذ بدء الجائحة وحتى الآن ولجهودهم التي بذلوها وما زالوا يبذلونها.