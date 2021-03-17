أعلنت وزارة الصحة اليوم (الأربعاء)، تسجيل 393 إصابة جديدة بفايروس كورونا في المملكة فيما تم تسجيل 231 حالة تعافي و 7 حالات وفاة.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 383553 حالة، من بينها 3553 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 566 حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 373361 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 6585 حالة وفاة.

ولمعرفة تفاصيل إجمالي توزيع حالات الإصابة والتعافي في المدن والمحافظات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، والإحصاءات اليومية عبر الرابط https://covid19.moh.gov.sa.