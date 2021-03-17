أعربت الإمارات العربية المتحدة عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة في مدينة خميس مشيط في المملكة العربية السعودية، من خلال صاروخين باليستيين، وطائرة مفخخة.وأكدت في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أن استمرار الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية، داعية المجتمع الدولي لاتخاذ موقف فوري وحاسم لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن واستقرار المملكة وإمدادات الطاقة العالمية، مؤكدة أن استمرار هذه الهجمات في الآونة الأخيرة يعد تصعيداً خطيراً، ودليلاً جديداً على سعي هذه المليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.وفي السياق أدان البرلمان العربي استهداف مليشيا الحوثي الإرهابية المدنيين والأعيان المدنية في مدينة خميس مشيط بإطلاق طائرة دون طيار «مفخخة».وأكد في بيان له أمس تضامنه ووقوفه التام والكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صفٍ واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها حفظ أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها، مشددًا في الوقت ذاته على أن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة هو تهديد لمنظومة الأمن القومي العربي، داعياً الى ضرورة وجود تحرك دولي عاجل وحاسم لوقف تصعيد مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، واستهدافها المتكرر للمدنيين والأعيان المدنية في المملكة، الذي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي، واستخفافها الدائم بجميع القوانين والأعراف الدولية، وسعيها المستمر إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة، تنفيذًا للأجندة الإيرانية التخريبية.