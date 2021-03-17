رصدت «عكاظ» في جولة ميدانية بحي صفوان في محافظة أحد رفيدة مخالفات عمالة وافدة للإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا، بالسكن في منازل تفتقد للنظافة والتباعد، وأحالت الجهات المختصة الملف إلى محافظ أحد رفيدة متعب المتعب، وبسؤاله عن كيفية متابعة العمال ميدانياً وإلزامهم بالاحترازات قال لـ«عكاظ»: «إن لجنة محلية ميدانية تتابع الأمر».من جانبه، أوضح رئيس لجنة مشروع الضوابط الصحية للإسكان الجماعي للأفراد في المحافظة سعيد الفقعوس خلال مباشرته وأعضاء اللجنة حي صفوان أنه تم رصد العمالة والتواصل مع أصحاب المساكن، وسيتم تطبيق الأنظمة والتعليمات تجاه كل مخالف. مضيفاً أن اللجنة تعمل بشكل مستمر على متابعة العمالة، ومقرات سكنهم ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، ورصد المخالفات، مؤكداً أنه سبق خروج اللجنة إلى الحي قبل أيام، واتضح أن العمالة تخالف الإجراءات الاحترازية، وتسكن مقرات مخالفة وغير منظمة.