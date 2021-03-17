نُفِّذ أمس (الثلاثاء) حكم القصاص في مفرح بن فرحان بن يحيى الحريصي، سعودي الجنسية لإقدامه على قتل كل من إبراهيم بن مفرح بن أحمد عسيري ومحمد بن مغرم بن أحمد هلالي وحسن بن إبراهيم بن محمد عسيري، وذلك بإطلاق النار عليهم ما أدى إلى وفاتهم. وأوضح بيان صادر من وزارة الداخلية أن سلطات الأمن تمكنت من القبض على الجاني، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية، صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً في مدينة نجران.