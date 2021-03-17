أكدت وزارة الصحة أن مراكز لقاح كورونا تشهد إقبالاً متزايداً من الجميع للحصول على اللقاح، وسط إجراءات تنظيمية وتدابير احترازية، لافتةً النظر إلى أن تطبيق «صحتي» أتاح للمواطنين والمقيمين سهولة حجز الموعد، ومعرفة أماكن المراكز المقدمة للقاح.وكشفت الوزارة أمس (الثلاثاء) عن إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الساعات الـ24 الماضية تضمنت تسجيل (354) حالة مؤكدة وتعافي (204) حالات، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (3398) منها (560) حالة حرجة، مبينة أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (383106) حالات وبلغ عدد حالات التعافي (373130) حالة، وتم تسجيل (5) حالات وفاة حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (6578) حالة، فيما أجري (53290) فحصاً مخبرياً جديداً.ونصحت الوزارة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فايروس (كورونا).من جهة أخرى، أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أمس 8 مساجد مؤقتاً في 6 مناطق بعد ثبوت حالات إصابة بفايروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 37 يوماً 294 مسجداً، أعيد افتتاح 276 منها بعد الانتهاء من التعقيم.والمساجد المغلقة 3 بمنطقة الباحة، ومسجد في كلٍ من مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وتبوك، وعسير، والحدود الشمالية.وأشارت الوزارة إلى إعادة افتتاح 3 مساجد، منها 2 بمنطقة الرياض وآخر في الحدود الشمالية بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.من جهة أخرى، نفذت الوزارة 21288 جولة رقابية في مساجد وجوامع المملكة خلال الأسبوع السادس؛ لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية لمنع انتشار فايروس كورونا، ليصل عدد الجولات الرقابية التي نفذتها الوزارة خلال 6 أسابيع 125.435 جولة رقابية؛ لتحقيق أعلى معايير الأمان في بيوت الله.وأوضحت وكالة الوزارة لشؤون المساجد، رصد 314 مخالفة من منسوبي المساجد والمصلين تمت معالجتها فوراً، وتنوعت ما بين عدم لبس الكمامة، وعدم إحضار السجادة، إضافة إلى عدم تحقيق التباعد الجسدي، وعدم التقيد بمواقيت الصلوات وفتح المساجد بحسب تعميم الوزارة، فيما بلغ عدد المساجد التي تم رصد تراخيها في تطبيق الإجراءات الاحترازية 2104 مساجد بعدد من المناطق وعولجت الملاحظات فيها فوراً.