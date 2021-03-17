وقعت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف مذكرة تفاهم مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالطائف لتحقيق التعاون والتكامل بين الجهتين، من خلال شراكة تخدم المجتمع المحلي، وتحقق تنمية مستدامة لكافة المجتمع التعليمي في المحافظة بشكل خاص والمجتمع بشكل عام.وتتضمن مذكرة التفاهم الموقعة في مبنى الإدارة العامة للتعليم بالفيصلية، بحضور المدير العام للتعليم بالطائف طلال اللهيبي، ومدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالطائف العقيد فواز الذيابي، تقديم البرامج التوعوية لحماية طلاب المدارس من آفة المخدرات التي تستهدفهم، وتقديم البرامج التعليمية التي تعنى بتحصينهم من السلوكيات السلبية وتنظيم البرامج العامة التي تقدم للمجتمع المحلي، وتعد كوقاية منعاً للوقوع في آفة المخدرات بكل أشكالها ودرجاتها.واشتملت المذكرة على مجموعة من الإجراءات والبرامج والفعاليات والزيارات بين الجانبين، لتحقيق الأهداف المشتركة في حماية المجتمع من آفة المخدرات، تتضمن زيارات مدرسية توعوية وتقديم دورات تدريبية متخصصة في مجال التوعية.واوضح اللهيبي أن مثل هذه الاتفاقيات تخدم العملية التعليمية وتساهم بشكل كبير في تحصين الطلاب والطالبات من آفة المخدرات، عن طريق تفعيل الجانب التوعوي من قبل المختصين بين الجهتين وفق برامج محددة، مشيراً إلى أن المجتمع بأكمله وأولياء الأمور لهم دور مساند في تفعيل المتابعة لأبنائهم وبناتهم لحمايتهم من هذه السموم.