أكد رئيس هيئة الهلال الأحمر الدكتور جلال محمد ‏العويسي لـ«عكاظ»، أن توفير الكادر الصحي من العنصر النسائي بات ضرورة ملحة وهدفا يتم العمل عليه. وقال أثناء جولته التفقدية لفروع الهلال الأحمر بنجران، إنهم بحاجة الى توفير البنية التحتية وبيئة العمل المناسبة التي تتلاءم وعمل المرأة في اعمال الهيئة.وعن مطالب أهالي نجران بزيادة عدد المراكز الإسعافية أكد العويسي، أن الهيئة تسعى إلى ذلك بطرق بعيدة عن التقليدية تتوافق مع تطلعات رؤية 2030، منها وجود الإسعاف الجوي إلى جانب إشراك القطاع الخاص وخصخصة العمل الإسعافي والتوسع والانتشار في التغطية الإسعافية. وقال «سيتم في الفترة القريبة القادمة ما يحقق آمال ومتطلبات الأهالي».وفي رد على سؤال «عكاظ» عن اختفاء طائرات الإسعاف الجوي، اعتذر عن الإجابة بسبب ضيق الوقت، لكنه عاد وقال إنه أحد الخيارات.