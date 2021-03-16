هنأ سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة الأمير خالد بن بندر رؤساء وأعضاء إدارات الأندية الطلابية المنتخبة للدورة الـ40 في 23 مدينة في المملكة المتحدة، متمنيا لهم التوفيق بمسيرتهم العلمية والمهنية وتمثيل الوطن على أكمل وجه. كما شكر أعضاء الدورات السابقة على ما قدموه من جهود وتعاون في مواجهة التحديات، متمنيا للجميع التوفيق والنجاح.

وكانت الملحقية الثقافية في المملكة المتحدة أعلنت نتائج الترشيح لرئاسة الأندية الطلابية في دورتها الـ40 في 23 ناديا في المملكة المتحدة، إذ فازت 3 مبتعثات برئاسة النادي في كل من مدينة ريدينغ مشاعل بنت عبدالقادر باطرفي، ومدينة شيفيلد إيلاف جميل سراج، ومدينة نيوكسل أحلام عبدالله السلمي.

بينما فاز بندر أحمد الودعاني بنادي مدينة أبردين، وسالم سلمان آل مجري أكسفورد، ومحمد مرضي الشمري مدينة بانقور، وشبيب بن زياد العبدالله مدينة برستول، ويوسف عبدالرحمن رويلة مدينة برستون، وسلطان عبدالله القحطاني مدينة برمنغهام، وفيصل محمد الغامدي مدينة بورتسموث، وهادي فاضل بنتن مدينة جلاسكو، وقاسم محمد طوهري مدينة درم، وفرج أحمد الهمامي مدينة ساوتهمبتون، وماجد العظيمان مدينة سوانزي، وفهد عبدالرحمن الحربي نادي مدينة كاردف، وفي مدينة كرانفليد محمد عبدالحميد إسلام، ومحمد عبدالهادي القحطاني مدينة كوفنتري، ونادي لندن عبدالله بن فراج الشمري، ونادي مدينة ليدز محمد بن مبارك السفري، ومدينة ليفربول مشاري قاسم الزهراني، وفي مدينة مانشستر سلطان بن سعد المضحي، ومدينة نورتيش نواف لزام السويط، وفي نادي مدينة يورك المبتعث يوسف محمد عسيري.