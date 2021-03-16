أعلنت الشؤون الصحية في محافظة الطائف تركيب الكيبل الجديد والذي يغذي قسم الطوارئ والعيادات الخارجية بمستشفى الأطفال، مساء اليوم الثلاثاء، وذلك تحت إشراف إدارة الشؤون الهندسية بصحة الطائف. مؤكدة أن المستشفى لم يتأثر بالانقطاع الجزئي الذي حدث لقسم الطوارئ والعيادات الخارجية خلال الفترة الماضية.

ويأتي إعلان صحة الطائف بعد انقطاع التيار الكهربائي عن مستشفى الأطفال في محافظة الطائف وذلك بعد تعرض الكيبل الكهربائي المغذي للمستشفى أثناء تنفيذ أحد أعمال الحفرلانقطاع، حيث استأجرت الصحة مولدات كهربائية لتشغيل الأقسام المتأثرة بالانقطاع طوال أسبوعين قبل أن يتم تشغيل التيار الكهربائي مساء اليوم وعودة النور للمستشفى.